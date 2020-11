Strage di Bologna: non solo i Nar coinvolti ma anche la destra eversiva (Di giovedì 26 novembre 2020) Non furono solo i Nar Valerio Fioravanti e Francesca Mambro a commettere la Strage di Bologna del 2 agosto 1980, ma l’attentato vedrebbe coinvolte anche altre formazioni della destra eversiva dell’epoca: alcuni membri di Terza Posizione e Ordine Nuovo. Le indagini continuano dopo 40 anni. Questo è il risultato del lavoro della Procura generale, titolare L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 26 novembre 2020) Non furonoi Nar Valerio Fioravanti e Francesca Mambro a commettere ladidel 2 agosto 1980, ma l’attentato vedrebbe coinvoltealtre formazioni delladell’epoca: alcuni membri di Terza Posizione e Ordine Nuovo. Le indagini continuano dopo 40 anni. Questo è il risultato del lavoro della Procura generale, titolare L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Non furono solo i Nar a commettere la strage di Bologna del 2 agosto 1980, ma l’attentato vedrebbe coinvolte anche altre formazioni della destra eversiva dell’epoca: Terza Posizione e Ordine Nuovo. E’ ...

Più personaggi provenienti da varie formazioni terroristiche, uniti per lo stesso obiettivo, alimentati e cementati da un fiume di denaro, di fronte al quale evaporano le diversità ideologiche ...

