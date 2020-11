Stefano Cucchi, la sorella Ilaria al processo sui depistaggi: “Subisco insulti e minacce, ho spesso temuto per la mia incolumità” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Ho spesso temuto per l’incolumità mia e della mia famiglia“. A dirlo davanti al giudice è stata Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, il giovane morto nel 2009, una settimana dopo il suo arresto, a causa del pestaggio subito da alcuni carabinieri. “Subisco attacchi in quantità industriale, continuo a ricevere insulti e minacce social. Passo buona parte del mio tempo in commissariato o alla polizia postale per presentare denunce contro chi attacca”, ha detto la donna, che ha deposto come teste al processo sui depistaggi messi in atto per insabbiare le indagini sulla morte del fratello. “Tra le accuse più assurde che mi vengono rivolte c’è quella che mi sono arricchita con la morte di mio fratello”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) “Hoper l’incolumità mia e della mia famiglia“. A dirlo davanti al giudice è statadi, il giovane morto nel 2009, una settimana dopo il suo arresto, a causa del pestaggio subito da alcuni carabinieri.attacchi in quantità industriale, continuo a riceveresocial. Passo buona parte del mio tempo in commissariato o alla polizia postale per presentare denunce contro chi attacca”, ha detto la donna, che ha deposto come teste alsuimessi in atto per insabbiare le indagini sulla morte del fratello. “Tra le accuse più assurde che mi vengono rivolte c’è quella che mi sono arricchita con la morte di mio fratello”, ha ...

