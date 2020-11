Stefano Coletta elogia il mezzogiorno di Antonella Clerici (Foto) (Di giovedì 26 novembre 2020) Manca un giorno al debutto di The Voice Senior e si è conclusa da poco la conferenza stampa con Stefano Coletta che non solo ha spiegato il perché della scelta di questo nuovo programma dedicato alla terza età ma ha elogiato Antonella Clerici anche per il suo mezzogiorno (Foto). La soddisfazione in casa Rai è nell’emozione che il direttore confida, sicuro che le scelte siano quelle giuste. Antonella Clerici da domani raddoppia e Stefano Coletta prende per primo la parola e ricorda che ha voluto fortemente la conduttrice nella fascia del mezzogiorno, allo stesso modo è contento che lei abbia accettato di condurre The Voice Senior. Non conosceva Antonella ma appena gli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 26 novembre 2020) Manca un giorno al debutto di The Voice Senior e si è conclusa da poco la conferenza stampa conche non solo ha spiegato il perché della scelta di questo nuovo programma dedicato alla terza età ma hatoanche per il suo). La soddisfazione in casa Rai è nell’emozione che il direttore confida, sicuro che le scelte siano quelle giuste.da domani raddoppia eprende per primo la parola e ricorda che ha voluto fortemente la conduttrice nella fascia del, allo stesso modo è contento che lei abbia accettato di condurre The Voice Senior. Non conoscevama appena gli ...

