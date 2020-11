Stasera in Tv il documentario “Diego Maradona” (Di giovedì 26 novembre 2020) Stasera in prima visione Tv il documentario “Diego Maradona” diretto da Asif Kapadia: ripercorre gli anni napoletani del grande calciatore Il giorno dopo la morte di quello che è considerato da molti il più grande calciatore di tutti i tempi, su Rai 3, in prima visione tv, arriva il documentario ‘Diego Maradona‘ di Asif Kapadia. Ad introdurre il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 26 novembre 2020)in prima visione Tv ildiretto da Asif Kapadia: ripercorre gli anni napoletani del grande calciatore Il giorno dopo la morte di quello che è considerato da molti il più grande calciatore di tutti i tempi, su Rai 3, in prima visione tv, arriva il‘Diego Maradona‘ di Asif Kapadia. Ad introdurre il… L'articolo Corriere Nazionale.

IlContiAndrea : Stasera la prima puntata di #QuieAdesso con #MassimoRanieri su Rai Tre non andrà in onda. Al suo posto il film documentario su #Maradona - justinxplume : ragA hanno proprio rinviato il programma perché fanno il documentario di maradona stasera, quindi lo vedremo a natale filippo #Irama - zazoomblog : Stasera in prima visione tv ‘Diego Maradona’ il documentario dedicato al grande calciatore - #Stasera #prima… - rosesinmyskin : RT @SkyArte: A due anni esatti dalla sua scomparsa, Sky Arte rende omaggio a un indimenticabile talento registico italiano con il documenta… - SkyArte : A due anni esatti dalla sua scomparsa, Sky Arte rende omaggio a un indimenticabile talento registico italiano con i… -