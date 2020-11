Stasera in prima visione tv ‘Diego Maradona’, il documentario dedicato al grande calciatore (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Il giorno dopo la morte di quello che è considerato da molti il più grande calciatore di tutti i tempi, su Rai 3, in prima visione tv, arriva il documentario ‘Diego Maradona‘ di Asif Kapadia. Ad introdurre il film, che renderà omaggio al ‘Pibe de Oro’, sarà Massimo Ranieri (ore 21.20). Il documentario, in onda stasera, giovedì 26 novembre, alle 21.30, ripercorre la carriera del grande calciatore raccontando i suoi anni a Napoli. Un periodo di trionfi ma anche di cadute sul piano personale, in cui il suo estro e talento lo hanno trasformato in una figura leggendaria, inarrestabile sul campo, con due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Uefa, e la Coppa del Mondo in Messico nel 1986. Leggi su dire (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Il giorno dopo la morte di quello che è considerato da molti il più grande calciatore di tutti i tempi, su Rai 3, in prima visione tv, arriva il documentario ‘Diego Maradona‘ di Asif Kapadia. Ad introdurre il film, che renderà omaggio al ‘Pibe de Oro’, sarà Massimo Ranieri (ore 21.20). Il documentario, in onda stasera, giovedì 26 novembre, alle 21.30, ripercorre la carriera del grande calciatore raccontando i suoi anni a Napoli. Un periodo di trionfi ma anche di cadute sul piano personale, in cui il suo estro e talento lo hanno trasformato in una figura leggendaria, inarrestabile sul campo, con due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Uefa, e la Coppa del Mondo in Messico nel 1986.

