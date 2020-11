Stadio Maradona | de Magistris | ' Già stamattina intrapreso l' iter per dedicargli il San Paolo'

demagistris : Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! - claudioruss : #Napoli piange #Maradona davanti allo stadio San Paolo - rtl1025 : ?? 22 giugno 1986. Stadio Azteca, Città del Messico. Coppa del Mondo, quarti di Finale. Argentina-Inghilterra. Il G… - Manugarcia98 : RT @claudioruss: #Napoli ricorda #Maradona all’esterno dello stadio San Paolo - castelbaro : RT @GoalItalia: L'atmosfera fuori allo stadio San Paolo, pronto a diventare Stadio Diego Armando Maradona, è pazzesca ?? La voce di Napoli,… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadio Maradona

Sky Sport

Quanto sarà bello giocare nello stadio Diego Armando Maradona. Sì, perché se tutto seguirà l’iter giusto come la gente spera, è altamente improbabile che qualcuno continui a chiamarlo San Paolo.Non è condivisibile, certo, ma lui non ha mai chiesto di essere imitato". Più che giusto anche per le suore di clausura legare lo stadio del Napoli al nome di Maradona. "Io avevo già firmato una ...