Sport nel Municipio XIII: riqualificate tutte le palestre scolastiche e alcune aree esterne sportive (Di giovedì 26 novembre 2020) Prosegue l’impegno del Municipio XIII per la riqualificazione di impianti e strutture Sportive del territorio. “Negli ultimi anni abbiamo riqualificato due campi di calcio, inaugurato un campo di basket ed un playground in diverse zone del Municipio. Crediamo nei valori veicolati dallo Sport, non parlo solo di benessere fisico ma soprattutto di coesione sociale e contrasto ad ogni forma di violenza. Abbiamo investito più di un milione di euro per riqualificare le nostre palestre scolastiche e le aree Sportive esterne che versavano da anni in stato di degrado ed abbandono per mancanza di fondi” lo dichiara la Presidente – Giuseppina Castagnetta. Le palestre scolastiche completate fino ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 novembre 2020) Prosegue l’impegno delper la riqualificazione di impianti e struttureive del territorio. “Negli ultimi anni abbiamo riqualificato due campi di calcio, inaugurato un campo di basket ed un playground in diverse zone del. Crediamo nei valori veicolati dallo, non parlo solo di benessere fisico ma soprattutto di coesione sociale e contrasto ad ogni forma di violenza. Abbiamo investito più di un milione di euro per riqualificare le nostree leiveche versavano da anni in stato di degrado ed abbandono per mancanza di fondi” lo dichiara la Presidente – Giuseppina Castagnetta. Lecompletate fino ...

