Sparta Praga-Celtic: probabili formazioni e dove vederla in TV

Giovedì 26 novembre si giocherà il match Sparta Praga-Celtic, rispettivamente la terza e la quarta del girone H. Come si presentano le squadre a questo match lo Sparta Praga ha perso i primi due match contro Lille e Milan, ma nel terzo match proprio contro il Celtic ha ottenuto la sua prima vittoria. La vittoria è stata rotonda, la squadra di Praga ha battutto gli scozzesi per 4-1. Un risultato che ha sorpreso le attative, e mantiene ancora in corsa lo Sparta Praga per raggiungere il secondo posto in classifica. Il Celtic ha perso la prima in casa con il Milan per 1-3, pareggiato 2-2 con il lille, facendosi rimontare e perso contro i cechi. il Celtic per ottenere la qualificazione dovrebbe ...

Giovedì 26 Novembre si giocherà Sparta Praga-celtic, match valevole per la 4 gornata del girone H di Europa League.

Giovedì 26 Novembre si giocherà Sparta Praga-celtic, match valevole per la 4 gornata del girone H di Europa League.