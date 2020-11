Sonia Bruganelli | “Non sapevo chi fosse Selvaggia Roma | poi ho capito” | frecciatina su Giulia Salemi

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 26 novembre 2020)è intervenuta nell’ultima puntata di Casa Chi, il format web di Chi Magazine, per commentare l’ingresso dinella Casa del GF Vip ma soprattutto per commentare la presenza di Elisabetta Gregoraci nel reality. E non è mancata una bellaindirizzata acommenta la presenza di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.