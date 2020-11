Sondaggi politici elettorali oggi 26 novembre 2020 | Lega scende sotto il 24% Forza Italia supera il 7%

(Di giovedì 26 novembre 2020)26: ultimissimi datiancora ladi Matteo Salvini, che perde lo 0,6 per cento in due settimane, mentre recupera, che arriva oltre il 7 per cento beneficiando del suo ritorno al centro della scena con la disponibilità al dialogo dimostrata negli ultimi giorni. Sono questi i dati che emergono dalla Supermedia Agi/Youtrend pubblicata. Secondo EMG, 3ni su 4 auspicano collaborazione tra maggioranza e opposizione. In leggera flessione la maggioranza di governo, ma gli equilibri restano sostanzialmente ...

In base alla rilevazione il Carroccio in due settimane a perso lo 0,6 per cento e si attesta al 23,04%, mentre il partito di Berlusconi guadagna lo 0,4%. Il ...Matteo Salvini e Giorgia Meloni si agitano, vanno ogni giorno in tv, sono attivissimi sui social e nei sondaggi stanno nettamente sopra ... ovviamente "per il bene dell'Italia e non per del governo".