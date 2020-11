Sondaggi Euromedia | Natale | gli italiani non si fanno illusioni

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 26 novembre 2020) Restrizioni, lockdown mirati o chiusura totale. Le aspettative deglicirca il prossimonon sono delle più rosee. A raccoglierle ci ha pensatoResearch in uno condotto per Porta a Porta. Il 36% immagina di passare il periodo natalizio con restrizioni e lockdown mirati per regioni o province, il 28% con restrizioni e lockdown parziali, il 14,8% in lockdown totale e l’8% con le attività sociali e commerciali chiuse. Solo il 7,8% ha la speranza di passare unaperto e libero in modo da poter uscire di casa, fare shopping, andare a cena con bar, ristoranti e negozi tutti aperti. Segui Termometro Politico su Google News: Cenone, sarà un“ristretto”...