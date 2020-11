Somalia, cosa c’è dietro l’uccisione di un agente della Cia (Di giovedì 26 novembre 2020) Un operativo della Cia sarebbe morto in questi giorni in Somalia secondo le informazioni arrivate al New York Times tramite funzionari statunitensi. Le circostanze sono completamente fascicolate “top secret”, e non è chiaro se sia morto in combattimento oppure caduto vittima di imboscata. Non se ne conosce il nome, però si sa che era un ex Navy Seals (Team Six, l’unità che uccise Osama Bin Laden) e parte dello Special Activities Center, i “Black Ops”, ossia del raggruppamento paramilitare dell’agenzia – unità che spesso è chiamata compiere combat-mission del tutto simili a quelle delle forze speciali, ma ancora più segrete (praticamente il gruppo esiste-ma-non-esiste). La vicenda è molto interessante se inserita nel dibattito politico che riguarda le missioni all’estero che il presidente Donald Trump vorrebbe stralciare sensibilmente prima ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020) Un operativoCia sarebbe morto in questi giorni insecondo le informazioni arrivate al New York Times tramite funzionari statunitensi. Le circostanze sono completamente fascicolate “top secret”, e non è chiaro se sia morto in combattimento oppure caduto vittima di imboscata. Non se ne conosce il nome, però si sa che era un ex Navy Seals (Team Six, l’unità che uccise Osama Bin Laden) e parte dello Special Activities Center, i “Black Ops”, ossia del raggruppamento paramilitare dell’agenzia – unità che spesso è chiamata compiere combat-mission del tutto simili a quelle delle forze speciali, ma ancora più segrete (praticamente il gruppo esiste-ma-non-esiste). La vicenda è molto interessante se inserita nel dibattito politico che riguarda le missioni all’estero che il presidente Donald Trump vorrebbe stralciare sensibilmente prima ...

