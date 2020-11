SNK ora ha un nuovo azionista di maggioranza, il principe dell'Arabia Saudita (Di giovedì 26 novembre 2020) In quella che potrebbe essere la notizia più strana nel 2020 per l'industria dei giochi, sembra che SNK, editore e sviluppatore di titoli classici, abbia un nuovo azionista, che detiene la quota maggiore della società. Quell'azionista è il principe ereditario dell'Arabia Saudita. Non è uno scherzo. Report dall'Asia e dal Medio Oriente raccolti da ResetEra, hanno apparentemente confermato che SNK ha firmato un accordo di trasferimento di azioni oggi con la società di giochi dell'Arabia Saudita, Electronic Gaming Development Company (EGDC). Questo accordo ha dettagliato un cambiamento del maggiore azionista, Mohammed bin Salman, il principe ereditario ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 26 novembre 2020) In quella che potrebbe essere la notizia più strana nel 2020 per l'industria dei giochi, sembra che SNK, editore e sviluppatore di titoli classici, abbia un, che detiene la quota maggiorea società. Quell'è ilereditario. Non è uno scherzo. Report dall'Asia e dal Medio Oriente raccolti da ResetEra, hanno apparentemente confermato che SNK ha firmato un accordo di trasferimento di azioni oggi con la società di giochi, Electronic Gaming Development Company (EGDC). Questo accordo ha dettagliato un cambiamento del maggiore, Mohammed bin Salman, ilereditario ...

Eurogamer_it : Il principe dell'Arabia Saudita ora è l'azionista di maggioranza di #SNK. - mewbari : ho un hype pazzesko per la s4 di snk non vedo l'ora di vedere animate tutte le cose assurde che accadranno aaaaaa - finaldxctvm : qui per dire che se davvero quelli di MAPPA faranno un lavoro magistrale come stanno facendo per jujutsu kaisen anc… - ferro_92 : RT @svtrbI: ora propongo al mio amore se il 4 dicembre vuole vedere snk con me wish me luck???????? - svtrbI : ora propongo al mio amore se il 4 dicembre vuole vedere snk con me wish me luck???????? -

Ultime Notizie dalla rete : SNK ora SNK: il principe dell’Arabia Saudita è il maggior azionista tuttoteK SNK: il principe dell’Arabia Saudita è il maggior azionista

SNK, colosso nipponico dei picchiaduro, appartiene per il 33,3% al principe dell’Arabia Saudita con l’Electronic Gaming Development Company.

SNK, colosso nipponico dei picchiaduro, appartiene per il 33,3% al principe dell’Arabia Saudita con l’Electronic Gaming Development Company.