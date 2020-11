Slot aeroportuali | si punta a prolungare la sospensione

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Le più grandi associazioni delle compagnie aeree mondiali, comprese la IATA (International Air Transport Association) e l’ACI (Airports Council International),no a sospendere le norme sull’accesso aglifino ad ottobre 2021, nonostante il parere contrario di molte compagnie low-cost. La proposta, secondo quando riporta Reuters, prevede l’estensione dell’attuale deroga, in scadenza al 31 marzo, sulle norme che richiedono alle compagnie aeree di usare l’80% dei lorodi decollo e atterraggio, pena la loro revoca in favore dei rivali. “Siamo contro l’estensione della deroga suglifino all’estate 2021, poiché implicherà un numero minore di voli e prezzi più alti per i consumatori”, ha detto un portavoce Ryanair. Le norme suglisono ...