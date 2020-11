Sileri: 'Pericoloso che i figli fuorisede tornino a casa per fare Natale in famiglia' (Di giovedì 26 novembre 2020) Bisogna essere attenti: "È Pericoloso" che i figli che studiano fuori città tornino a casa per fare Natale in famiglia. Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di 'Un giorno ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 novembre 2020) Bisogna essere attenti: "È" che iche studiano fuori cittàperin. Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo, ospite di 'Un giorno ...

Sileri: "Pericoloso che i figli fuorisede tornino a casa per fare Natale in famiglia"

Il viceministro della Salute: "Viene dato un numero come è stato fatto con i ristoranti, vengono date regole per far sì che nel rispetto di queste non si crei confusione, ma basterebbe il buonsenso".

Covid - Si avvicina il Natale e, con lui, anche un ritorno di massa di molti fuori sede (studenti e lavoratori) nelle proprie città.Il viceministro della Salute: "Viene dato un numero come è stato fatto con i ristoranti, vengono date regole per far sì che nel rispetto di queste non si crei confusione, ma basterebbe il buonsenso".