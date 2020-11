Silent Hill e il remake di Metal Gear Solid in nuovi rumor dal leaker di God of War Ragnarok (Di giovedì 26 novembre 2020) Il leaker Moore's Law Is Dead, che ha anticipato la rivelazione di God of War Ragnarok, è tornato con alcune ulteriori informazioni sulle proprietà di PlayStation. Il leaker suggerisce che Kojima sta effettivamente lavorando al presunto reboot di Silent Hill, che Bluepoint Games sarebbe al lavoro sul remake di Metal Gear Solid e che, in realtà, Sony aveva in programma una demo per God of War Ragnarok al momento del reveal. Il gioco di Silent Hill, al centro di numerosi rumor, avrebbe coinvolto Kojima in qualche modo. Il titolo potrebbe anche essere rivelato ai The Game Awards il mese prossimo. Il leaker afferma anche di non aver parlato con nessuno di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 26 novembre 2020) IlMoore's Law Is Dead, che ha anticipato la rivelazione di God of War, è tornato con alcune ulteriori informazioni sulle proprietà di PlayStation. Ilsuggerisce che Kojima sta effettivamente lavorando al presunto reboot di, che Bluepoint Games sarebbe al lavoro suldie che, in realtà, Sony aveva in programma una demo per God of Waral momento del reveal. Il gioco di, al centro di numerosi, avrebbe coinvolto Kojima in qualche modo. Il titolo potrebbe anche essere rivelato ai The Game Awards il mese prossimo. Ilafferma anche di non aver parlato con nessuno di ...

Eurogamer_it : Emergono nuovi rumor su #SilentHill #MetalGearSolid Remake e #GodofWarRagnarok. - MissSelina6 : Giornata nebbiosa, sveglia alle 5.30. Trattamenti filler viso, pelle, corpo... I'm coming! Silent Hill levati propr… - teddybeatlesday : @IperuranioRosa PROUDDDD ???? aiuto siii, hush allora dovrò vederlo sicuramente. per film del genere mi vengono in me… - lady_of_light91 : #kitharrington in Silent Hill #silenthillmovie. Ammetto di non averlo manco riconosciuto! - xYumuz : Silent Hill (PS1, 1999) Davvero un capolavoro del survival horror. Le soundtracks, gli ambienti claustrofobici e i… -