Sicilia. La tragedia di Marta, morta a 10 anni nella palestra: un malore fatale l’ha stroncata sul colpo (Di giovedì 26 novembre 2020) È ancora sotto choc la città di Palermo per la scomparsa improvvisa di Marta Episcopo, la ragazzina di 10 anni morta nella palestra della sua scuola, l’Istituto Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo, durante l’ora di educazione fisica. Marta era insieme ai suoi compagni quando improvvisamente si è accasciata a terra. All’inizio si è pensato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 26 novembre 2020) È ancora sotto choc la città di Palermo per la scomparsa improvvisa diEpiscopo, la ragazzina di 10della sua scuola, l’Istituto Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo, durante l’ora di educazione fisica.era insieme ai suoi compagni quando improvvisamente si è accasciata a terra. All’inizio si è pensato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ILOVEPACALCIO : Prima Pagina Giornale di Sicilia: 'La tragedia di Marta sconvolge #Palermo. Addio Diego, il calcio perde la sua leg… - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Tragedia a Palermo, Marta è morta per un malore - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Tragedia a Palermo, Marta è morta per un malore - quotidianodirg : Tragedia a Palermo, Marta è morta per un malore - infoitinterno : Tragedia in Sicilia, batte la testa durante l’ora di educazione fisica: muore una bambina di 10 anni a Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia tragedia Tragedia in Sicilia, il Covid uccide un 29enne Diretta Sicilia Bimba di 10 anni cade e muore in una scuola a Palermo

È successo durante l'ora di ginnastica. La ministra Azzolina avvia accertamenti. Una bimba di 10 anni è morta durante la lezione di educazione ...

Palermo, bimba di 10 anni muore a scuola “per un malore”. Precisazione della preside

Una bimba di dieci anni è morta a scuola durante l’ora di educazione fisica. Quando è avvenuta la tragedia, alla media Vittorio Emanuele Orlando, nella zona nord di Palermo, la ragazzina si trovava in ...

È successo durante l'ora di ginnastica. La ministra Azzolina avvia accertamenti. Una bimba di 10 anni è morta durante la lezione di educazione ...Una bimba di dieci anni è morta a scuola durante l’ora di educazione fisica. Quando è avvenuta la tragedia, alla media Vittorio Emanuele Orlando, nella zona nord di Palermo, la ragazzina si trovava in ...