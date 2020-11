Shilton, il portiere della “Mano de Dios”, non perdona Maradona: “Non si è mai scusato” (Di giovedì 26 novembre 2020) Londra, 26 nov – Peter Shilton, lo storico portiere della nazionale britannica suo malgrado protagonista, assieme a Diego Armando Maradona, de la Mano de Dios a Messico ’86 sembra non aver perdonato il bomber argentino, nemmeno ora che è morto. Shilton: “Il più grande che abbia affrontato” Shilton, 1005 presenze in campo tra campionato e Nazionale inglese, ha dichiarato infatti a Daily Mail: “Aveva grandezza ma non sportività”. Shilton, tuttavia, ammette che Maradona è stato “il più grande giocatore che abbia mai affrontato. Ma quello che non mi piace è che non si è mai scusato. Non ha mai ammesso di aver barato e ha detto che gli sarebbe piaciuto scusarsi“. “La mia vita per sempre legata a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 novembre 2020) Londra, 26 nov – Peter, lo storiconazionale britannica suo malgrado protagonista, assieme a Diego Armando, de la Mano de Dios a Messico ’86 sembra non averto il bomber argentino, nemmeno ora che è morto.: “Il più grande che abbia affrontato”, 1005 presenze in campo tra campionato e Nazionale inglese, ha dichiarato infatti a Daily Mail: “Aveva grandezza ma non sportività”., tuttavia, ammette cheè stato “il più grande giocatore che abbia mai affrontato. Ma quello che non mi piace è che non si è mai scusato. Non ha mai ammesso di aver barato e ha detto che gli sarebbe piaciuto scusarsi“. “La mia vita per sempre legata a ...

fgr62 : @Tonino17071956 Sí. Il portiere della nazionale inglese Shilton. Che stamattina ripeteva su tutte le tv che… - gianni20181 : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli Il portiere della “mano de dios”: “Maradona non aveva sportività. Con me non si è mai scusato” https://t… - sportli26181512 : Shilton: 'Maradona non si è mai scusato per quel gol di mano': Il portiere inglese, legato indissolubilmente alla f… - sportli26181512 : Addio Maradona, Shilton: 'Il più grande, ma non per sportività. Non ha mai chiesto scusa per quel gol': Peter Shilt… - MondoNapoli : Shilton, il portiere che subì il gol con la 'mano de dios': 'Sono triste per la morte di Diego. Quel gol al mondial… -