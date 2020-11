Sgombero Cinema Palazzo, la rabbia della polizia: “Violenze contro di noi fomentate da certi politici” (Di giovedì 26 novembre 2020) No alle coperture politiche per i violenti. All’indomani degli scontri dei centri sociali con le forze dell’ordine, seguiti allo Sgombero del Cinema Palazzo di Roma, il sindacato della polizia punta l’indice contro “una lunga serie di interventi anche politici tutti tesi a contestare parte delle attività svolte in esecuzione di ordini legittimi e diretti”. Si tratta di un durissimo atto d’accusa, che, pur senza nominarle, arriva diretto alle più alte cariche politiche e istituzionali romane e non solo. Fra chi ha avuto da ridire sullo Sgombero, infatti, si annoverano il sindaco Virginia Raggi e l’assessore Luca Montuori, oltre al parlamentare Pd, Matteo Orfini. Un arresto e una denuncia per il Cinema Palazzo Lo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 26 novembre 2020) No alle coperture politiche per i violenti. All’indomani degli scontri dei centri sociali con le forze dell’ordine, seguiti allodeldi Roma, il sindacatopunta l’indice“una lunga serie di interventi anche politici tutti tesi a contestare parte delle attività svolte in esecuzione di ordini legittimi e diretti”. Si tratta di un durissimo atto d’accusa, che, pur senza nominarle, arriva diretto alle più alte cariche politiche e istituzionali romane e non solo. Fra chi ha avuto da ridire sullo, infatti, si annoverano il sindaco Virginia Raggi e l’assessore Luca Montuori, oltre al parlamentare Pd, Matteo Orfini. Un arresto e una denuncia per ilLo ...

lucianonobili : Volete sapere chi é davvero Virginia #Raggi? Bastano due immagini. Nella prima, in campagna elettorale, a chiedere… - Agenzia_Ansa : Sgomberata dalla polizia la sede di Forza Nuova a Roma. In corso anche lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo nel qua… - SecolodItalia1 : Sgombero Cinema Palazzo, la rabbia della polizia: “Violenze contro di noi fomentate da certi politici”… - sabricappa : Roma, lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo: 'Blitz in nome della legge ma la giustizia è un’altra c… - antonioilcubano : RT @RepubblicaTv: Elio Germano: 'Il Nuovo Cinema palazzo uno degli ultimi avamposti resistenti di libertà ': L'attore prende posizione sull… -