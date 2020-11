Sex Pistols | Anarchy In The UK come dito medio al movimento hippie | Memories

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 26 novembre 2020) QuandoIn The UK dei Sexviene vomitata fuoriprimo singolo dall’unico album in studio Never Mind The Bollocks (1977) non c’è più niente da fare. Il mondo intero si è schierato contro la guerra in Vietnam, Jimi Hendrix ha suonato The Star-Spangled Banner a Woodstock, i Rolling Stones hanno messo in guardia i bambini dalle bombe con Gimme Shelter, ma è stato tutto inutile. Johnny Rotten ha scritto quel testo per unire in un coro violento il lamento della classe lavoratrice, e ci ha messo dentro l’IRA, la MPLA, la UDA e anche le colonne dell’NME. Tasselli pericolosi, ma nella testa di quel ragazzaccio non c’è una dichiarazione di guerra. C’è un grido liberatorio che mostra ila tutti i messaggi di pace che si sono consumati intorno al ’68, quando il “Peace and love” ...