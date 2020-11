Severino Antinori, la Cassazione ha confermato la condanna per la “rapina di ovuli”: 6 anni e mezzo al ginecologo (Di giovedì 26 novembre 2020) condanna confermata per Severino Antinori, il ginecologo imputato per la rapina di ovuli a una infermiera spagnola, avvenuta alla clinica Matris di Milano nell’aprile 2016. il medico, discusso ‘pioniere’ della fecondazione assistita, dovrà scontare 6 anni e 6 mesi. In appello era stato condannato a 7 anni e 10 mesi, ovvero 8 mesi in più rispetto al primo grado. Nell’aprile 2016 furono prelevati i gameti a una giovane infermiera spagnola che aveva denunciato di essere stata immobilizzata, sedata e poi costretta a subire l’intervento. Per quel contestato prelievo forzato di otto ovuli il medico era finito prima in carcere e poi ai domiciliari. La segretaria Bruna Balduzzi, che poi ha patteggiato la pena, aveva ammesso le sue responsabilità spiegando di non essere mai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020)confermata per, ilimputato per la rapina di ovuli a una infermiera spagnola, avvenuta alla clinica Matris di Milano nell’aprile 2016. il medico, discusso ‘pioniere’ della fecondazione assistita, dovrà scontare 6e 6 mesi. In appello era statoto a 7e 10 mesi, ovvero 8 mesi in più rispetto al primo grado. Nell’aprile 2016 furono prelevati i gameti a una giovane infermiera spagnola che aveva denunciato di essere stata immobilizzata, sedata e poi costretta a subire l’intervento. Per quel contestato prelievo forzato di otto ovuli il medico era finito prima in carcere e poi ai domiciliari. La segretaria Bruna Balduzzi, che poi ha patteggiato la pena, aveva ammesso le sue responsabilità spiegando di non essere mai ...

ROME, 26 NOV - 'Granny birth' Italian gynecologist Severino Antinori got six and a half years in jail Thursday for stealing eggs from a Spanish nurse. Antinori, 75, who gained world headlines in 1994 ...

Severino Antinori, il ginecologo imputato per la presunta "rapina" di ovuli a una infermiera spagnola, avvenuta alla clinica Matris di Milano nell'aprile 2016, è stato condannato in via definitiva a s ...

