Severino Antinori, condanna definitiva al ginecologo per il furto di ovuli (Di giovedì 26 novembre 2020) Si è chiusa la terza e ultima fase dell'iter processuale a carico di Severino Antinori, il contestato ginecologo milanese ritenuto colpevole di aver rubato gli ovuli ad una giovane donna. Nello stesso processo, Antinori è stato assolto per molti altri capi d'accusa a suo carico, ma non per il prelievo di ovociti, che gli vale una condanna a 6 anni e 6 mesi. Il caso del "furto di ovuli" del ginecologo Antinori La vicenda risale all'aprile del 2016 e si è verificata nella clinica Matris di Milano. Qui, una infermiera 23enne di origini spagnole ha denunciato di essere stata sedata e immobilizzata. Il ginecologo oggi 75enne Severino Antinori le ha quindi prelevato 8 ...

