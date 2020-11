“Servono nuovi studi”. Vaccino Covid Oxford, l’annuncio dell’azienda produttrice (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Vaccino anti-Covid sviluppato dall’università di Oxford e Irbm Pomezia e prodotto da AstraZeneca, arrivato alle battute finali della fase 3, dovrà essere sottoposto a un ulteriore studio. Lo riporta il quotidiano britannico Guardian, che segnala anche il parere espresso da un analista negli Stati Uniti, secondo cui “questo prodotto, riteniamo, non otterrà mai l’autorizzazione negli Usa”. Ipotizzando che l’azienda “avrebbe tentato di abbellire i risultati”, che inizialmente parlavano di un’efficacia al 70%. Efficacia poi risultata del 90% somministrando prima una dose dimezza a poi una dose piena del Vaccino, invece che le ordinarie due come da trial clinici. Accuse respinte da John Bell, professore di medicina di Oxford e consigliere per le scienze della vita del governo britannico: “Non abbiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Ilanti-sviluppato dall’università die Irbm Pomezia e prodotto da AstraZeneca, arrivato alle battute finali della fase 3, dovrà essere sottoposto a un ulteriore studio. Lo riporta il quotidiano britannico Guardian, che segnala anche il parere espresso da un analista negli Stati Uniti, secondo cui “questo prodotto, riteniamo, non otterrà mai l’autorizzazione negli Usa”. Ipotizzando che l’azienda “avrebbe tentato di abbellire i risultati”, che inizialmente parlavano di un’efficacia al 70%. Efficacia poi risultata del 90% somministrando prima una dose dimezza a poi una dose piena del, invece che le ordinarie due come da trial clinici. Accuse respinte da John Bell, professore di medicina die consigliere per le scienze della vita del governo britannico: “Non abbiamo ...

