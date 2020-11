Serie A: le designazioni arbitrali per la nona giornata (Di giovedì 26 novembre 2020) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, del V. A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la nona giornata del campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 29 novembre.le designazioni arbitrali. Serie A, nona giornata: le designazioni arbitrali ATALANTA- H.VERONA sabato 28/11 ore 20.45 MASSA IMPERIALE- TARDINO IV: MARINELLI VAR: LA PENNA AVAR: PASSERI BENEVENTO-JUVENTUS sabato 28/11 ore 18 PASQUA BOTTEGONI- LOMBARDO IV: SACCHI VAR: DI PAOLO AVAR: CECCONI BOLOGNA-CROTONE H.15 SERRA MONDIN- DEI GIUDICI IV: ORSATO VAR: VALERI AVAR: DE MEO CAGLIARI- SPEZIA h.18 MARINI PAGLIARDINI- ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 26 novembre 2020) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, del V. A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per ladel campionato diA 2020/21 in programma domenica 29 novembre.leA,: leATALANTA- H.VERONA sabato 28/11 ore 20.45 MASSA IMPERIALE- TARDINO IV: MARINELLI VAR: LA PENNA AVAR: PASSERI BENEVENTO-JUVENTUS sabato 28/11 ore 18 PASQUA BOTTEGONI- LOMBARDO IV: SACCHI VAR: DI PAOLO AVAR: CECCONI BOLOGNA-CROTONE H.15 SERRA MONDIN- DEI GIUDICI IV: ORSATO VAR: VALERI AVAR: DE MEO CAGLIARI- SPEZIA h.18 MARINI PAGLIARDINI- ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni Serie B, le designazioni: Chievo-Lecce a Sozza, Empoli-Vicenza a Guida Corriere dello Sport.it Il Covid-19 minaccia anche gli arbitri: sinora tredici positività

Insomma, i riflettori sono sempre puntati sui calciatori ma il Covid è una minaccia anche per il mondo arbitrale e costringe Rizzoli a esercizi di equilibrismo nella gestione della sua squadra. Da ini ...

Serie A: le designazioni arbitrali per la nona giornata

