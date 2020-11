Selvaggia Roma, che attacco da Raselli: “Si venderebbe per il gossip” (Di giovedì 26 novembre 2020) L’ex tronista Giulio Raselli si scaglia contro Selvaggia Roma usando parole di fuoco contro di lei. E nel mirino finisce anche Andrea Zelletta. Da quando Selvaggia Roma è entrata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, sono tante le polemiche che l’hanno vista coinvolta. Tante discussioni con altri concorrenti del reality sono partiti su L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 26 novembre 2020) L’ex tronista Giuliosi scaglia controusando parole di fuoco contro di lei. E nel mirino finisce anche Andrea Zelletta. Da quandoè entrata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, sono tante le polemiche che l’hanno vista coinvolta. Tante discussioni con altri concorrenti del reality sono partiti su L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : Dopo Selvaggia Roma, facciamo entrare Aida Nizar e Soleil Sorge a Dicembre per dare la mazzata finale e farli sclerare tutti. #GFVIP - infoitcultura : Pomeriggio Cinque, arriva un gossip che smentirebbe il racconto di Enock: “il suo amico sposato voleva me non Selva… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma ed Enock Barwuah: spuntano nuovi retroscena inediti a Pomeriggio 5 (VIDEO) - CheDonnait : Selvaggia Roma mostra un lato inedito del suo carattere e spiazza tutti al #GFVIP - infoitcultura : Grande Fratello Vip, l’amico di Selvaggia Roma: “Con Enock c’è stato un bacio intenso” -