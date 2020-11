Scuola | Nardella partecipa all’incontro dei sindaci metropolitani con la ministra Azzolina

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il sindaco ha chiesto risorse adeguate per il trasporto pubblico, test rapidi per tutti - sul modello della sperimentazione avviata a Firenze - e scaglionamento degli ingressi

di Paola Fichera Firenze è pronta a riaprire le scuole. Non è solo un progetto, è una realtà. Basta parlare di sciatori e funivie. Il sindaco Dario Nardella ieri ha ri-messo bene in chiaro che la prio ...La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha illustrato ai sindaci il possibile rientro a scuola per gli studenti delle superiori.