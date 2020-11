Scostamento di Bilancio, un blitz last minute per sparigliare il centrodestra: così Berlusconi ha messo spalle al muro Salvini e Meloni (Di giovedì 26 novembre 2020) I più sorpresi sono stati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Che si sono fatti fregare un’altra volta da Silvio Berlusconi. Il quale, sullo Scostamento di Bilancio di 8 miliardi votato dal Parlamento, ha sparigliato le carte, come altre volte in passato. “Forza Italia voterà lo Scostamento, se gli alleati faranno diversamente, se ne assumeranno la responsabilità”, ha detto il leader forzista giovedì mattina intervenendo alla riunione del gruppo, via zoom dalla Francia. Insomma, cavoli loro. Facendo esultare la parte “governista” del suo partito e lasciando di stucco i filo-leghisti, che in Senato possono contare su numeri importanti. La vigilia di mercoledì, infatti, aveva avuto il suo clou con un vertice tra Salvini, Meloni e Berlusconi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) I più sorpresi sono stati Matteoe Giorgia. Che si sono fatti fregare un’altra volta da Silvio. Il quale, sullodidi 8 miliardi votato dal Parlamento, ha sparigliato le carte, come altre volte in passato. “Forza Italia voterà lo, se gli alleati faranno diversamente, se ne assumeranno la responsabilità”, ha detto il leader forzista giovedì mattina intervenendo alla riunione del gruppo, via zoom dalla Francia. Insomma, cavoli loro. Facendo esultare la parte “governista” del suo partito e lasciando di stucco i filo-leghisti, che in Senato possono contare su numeri importanti. La vigilia di mercoledì, infatti, aveva avuto il suo clou con un vertice tra...

CarloCalenda : Lo scostamento di bilancio è stato votato da TUTTI i partiti tranne @Azione_it e @Piu_Europa. Lo spirito unitario s… - matteosalvinimi : #Salvini: Scostamento di bilancio. Tra poco inizia la seduta alla Camera, ma non sappiamo ancora cosa voglia fare l… - CarloCalenda : Azione non voterà lo scostamento di bilancio insieme a @Piu_Europa perché manca il confronto, ma soprattutto manca… - rombi_ti : RT @LemmeVincenzo: @LaNotiziaTweet @nzingaretti @pdnetwork come funziona #ForzaItalia vota lo scostamento di #Bilancio e il #PD non li mand… - elazar_13 : RT @rubino7004: Alberto Bagnai Dichiarazione Di Voto Scostamento Bilancio 26 Novembre 2020 -