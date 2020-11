Scostamento di bilancio, Sì alla Camera dal centrodestra con la maggioranza. Salvini e Meloni seguono Berlusconi: «Ma restiamo all’opposizione» (Di giovedì 26 novembre 2020) Da Montecitorio via libera quasi unanime alla risoluzione di maggioranza che autorizza lo Scostamento dal pareggio di bilancio. I voti a favore sono stati 552, nessun contrario, sei gli astenuti. Lo Scostamento, come anticipato da Silvio Berlusconi ai deputati azzurri poco prima del voto, è stato approvato anche dal centrodestra. In una telefonata, l’ex Cavaliere aveva annunciato che FI avrebbe votato a favore del quarto Scostamento di bilancio previsto per questo 2020 per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia. Berlusconi aveva auspicato a una «posizione unitaria da tutto il centrodestra». Posizione sostenuta anche da parte di Fratelli d’Italia e Lega: ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) Da Montecitorio via libera quasi unanimerisoluzione diche autorizza lodal pareggio di. I voti a favore sono stati 552, nessun contrario, sei gli astenuti. Lo, come anticipato da Silvioai deputati azzurri poco prima del voto, è stato approvato anche dal. In una telefonata, l’ex Cavaliere aveva annunciato che FI avrebbe votato a favore del quartodiprevisto per questo 2020 per far frontecrisi provocata dpandemia.aveva auspicato a una «posizione unitaria da tutto il». Posizione sostenuta anche da parte di Fratelli d’Italia e Lega: ...

CarloCalenda : Azione non voterà lo scostamento di bilancio insieme a @Piu_Europa perché manca il confronto, ma soprattutto manca… - CarloCalenda : Lo scostamento di bilancio è stato votato da TUTTI i partiti tranne @Azione_it e @Piu_Europa. Lo spirito unitario s… - borghi_claudio : Discussione surreale sullo scostamento di bilancio in commissione. Ancora due spiccioli invece di quello che servir… - g_zerbato : RT @jabbaTM: La nostra classe Politica vorrebbe rilanciare l'economia con le mancette come la nuova cazzata odierna dello scostamento di bi… - sportello_amico : RT @Montecitorio: 552 voti favorevoli. Il sì dell'Aula alla Relazione del Governo sullo #scostamento di #bilancio. Il testo: -