Scostamento di bilancio, Brunetta: “Aperta nuova fase, Forza Italia vota sì”. Fdi e Lega si accodano: “Non è per voi, ma per l’Italia” (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo il via libera di Silvio Berlusconi, anche Fratelli d’Italia e Lega si sono accodate alla scelta di votare a favore sullo Scostamento di bilancio da 8 miliardi di euro per il 2020. Così l’Aula ha approvato con 552 voti favorevoli e nessun contrario (sei astenuti), praticamente quasi all’unanimità, la risoluzione della maggioranza sulla quale il Governo aveva dato parere favorevole, al contrario di quello presentato dalle opposizioni. In mattinata era stato lo stesso presidente azzurro Berlusconi ad annunciare la posizione del partito ai suoi deputati, in quanto il governo aveva accolto “tutte le proposte del centrodestra, ovvero più risorse per 2 milioni di autonomi e professionisti e il cosiddetto semestre bianco”. Mentre in Aula è stato l’ex capogruppo forzista Renato Brunetta ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo il via libera di Silvio Berlusconi, anche Fratelli d’si sono accodate alla scelta dire a favore sullodida 8 miliardi di euro per il 2020. Così l’Aula ha approvato con 552 voti favorevoli e nessun contrario (sei astenuti), praticamente quasi all’unanimità, la risoluzione della maggioranza sulla quale il Governo aveva dato parere favorevole, al contrario di quello presentato dalle opposizioni. In mattinata era stato lo stesso presidente azzurro Berlusconi ad annunciare la posizione del partito ai suoi deputati, in quanto il governo aveva accolto “tutte le proposte del centrodestra, ovvero più risorse per 2 milioni di autonomi e professionisti e il cosiddetto semestre bianco”. Mentre in Aula è stato l’ex capogruppo forzista Renatoad ...

borghi_claudio : Discussione surreale sullo scostamento di bilancio in commissione. Ancora due spiccioli invece di quello che servir… - CarloCalenda : Lo scostamento di bilancio è stato votato da TUTTI i partiti tranne @Azione_it e @Piu_Europa. Lo spirito unitario s… - matteosalvinimi : ...Servono risposte immediate e concrete, altro che sprecare soldi in bonus monopattini e banchi a rotelle. Anche i… - Paolo_Gambarini : La Camera vota all’unanimità lo scostamento di bilancio (= maggior debito per le future generazioni). Il solito ma… - IlConte50919IT : Via libera praticamente unanime alla Camera al nuovo #scostamento di #bilancio. Per almeno una volta nella sua vit… -