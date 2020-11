Scostamento di bilancio: Berlusconi, sempre più vicino al Governo, vota sì (Di giovedì 26 novembre 2020) Tutto il Centrodestra, alla fine, ha votato sì allo Scostamento di bilancio. Forza Italia sembra essere sempre più vicina al Governo e sempre meno in sintonia con gli alleati di Centrodestra. Lo Scostamento di bilancio è stato approvato con 552 voti a favore. Non c’è stato nessun contrario e soltanto sei astenuti. Alla fine anche L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 26 novembre 2020) Tutto il Centrodestra, alla fine, hato sì allodi. Forza Italia sembra esserepiù vicina almeno in sintonia con gli alleati di Centrodestra. Lodiè stato approvato con 552 voti a favore. Non c’è stato nessun contrario e soltanto sei astenuti. Alla fine anche L'articolo proviene da Leggilo.org.

CarloCalenda : Azione non voterà lo scostamento di bilancio insieme a @Piu_Europa perché manca il confronto, ma soprattutto manca… - CarloCalenda : Lo scostamento di bilancio è stato votato da TUTTI i partiti tranne @Azione_it e @Piu_Europa. Lo spirito unitario s… - borghi_claudio : Discussione surreale sullo scostamento di bilancio in commissione. Ancora due spiccioli invece di quello che servir… - ItaliaViva : In diretta dal Senato la dichiarazione di voto di @LauraGaravini, per Italia Viva, allo scostamento di bilancio - MattiaMelito : RT @CarloCalenda: Lo scostamento di bilancio è stato votato da TUTTI i partiti tranne @Azione_it e @Piu_Europa. Lo spirito unitario si ragg… -