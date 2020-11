Scostamento bilancio: centrodestra annuncia ancora nessun accordo sul voto (Di giovedì 26 novembre 2020) Fonti della maggioranza fanno rilevare che in effetti il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri avrebbe acconsentito a valutare alcune proposte, in particolare sul rinvio delle scadenze fiscali Leggi su firenzepost (Di giovedì 26 novembre 2020) Fonti della maggioranza fanno rilevare che in effetti il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri avrebbe acconsentito a valutare alcune proposte, in particolare sul rinvio delle scadenze fiscali

borghi_claudio : Discussione surreale sullo scostamento di bilancio in commissione. Ancora due spiccioli invece di quello che servir… - MolinariRik : Se deve esserci un nuovo scostamento di bilancio allora la Lega chiede che venga usato per bloccare i versamenti di… - matteosalvinimi : ...Servono risposte immediate e concrete, altro che sprecare soldi in bonus monopattini e banchi a rotelle. Anche i… - FabrizioSorre12 : RT @CarloCalenda: Azione non voterà lo scostamento di bilancio insieme a @piueuropa perché manca il confronto ma soprattutto manca un inves… - Vincenza_Lab : RT @forza_italia: ????SCOSTAMENTO DI BILANCIO L'aula di Montecitorio discute lo scostamento di bilancio. L'intervento per Forza Italia di @… -