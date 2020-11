Scontrino elettronico | cambiano regole e sanzioni | le novità

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 26 novembre 2020) Loè stato introdotto in via sperimentale – e su base di adesione volontaria – a partire dal 1 gennaio 2019. Dal 1 luglio 2019, invece, loè diventato obbligatorio per tutte le attività commerciali con un fatturato annuo superiore ai 400 mila euro. L’obbligo di trasmissione telematica era stato infine esteso a tutti a partire dal 1 gennaio 2020. Sono esonerati dall’emissione dellotelematico (e possono continuare a fare locartaceo) tutte quelle attività che non sono elencate nell’articolo 22 del DPR n. 633/1972. Inoltre, la circolare chiarisce che non sussiste l’obbligo neanche per le attività individuate dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019. Fanno parte di questo elenco: La cessione dei tabacchi e ...