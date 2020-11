Scontri alla camera ardente di Maradona. Ci sono stati arresti e feriti (Di giovedì 26 novembre 2020) Come riportano i media argentini la polizia è dovuta intervenire di forza alla Casa Rosada intorno alle 15.30 rimuovendo la bara di Diego Armando Maradona durante la veglia funebre per alcuni incidenti avvenuti. La cronaca di quanto avvenuto Le porte di Casa Rosada si sono aperte puntualmente alle 6 per salutare Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì all’età di 60 anni. Mentre era in corso un addio intimo da parte della famiglia e di alcuni calciatori intimi di Diego, ci sono stati incidenti in Avenida de Mayo e 9 de Julio per la folla che si accalcava fiori dalla Casa Rosada. Dopo mezzogiorno, la fila di persone in attesa di entrare a Casa Rosada non ha smesso di crescere e occupava già più di 20 isolati: da Mayo Avenue è arrivata fino al 9 luglio e, poi, si è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) Come riportano i media argentini la polizia è dovuta intervenire di forzaCasa Rosada intorno alle 15.30 rimuovendo la bara di Diego Armandodurante la veglia funebre per alcuni incidenti avvenuti. La cronaca di quanto avvenuto Le porte di Casa Rosada siaperte puntualmente alle 6 per salutare Diego Armando, scomparso mercoledì all’età di 60 anni. Mentre era in corso un addio intimo da parte della famiglia e di alcuni calciatori intimi di Diego, ciincidenti in Avenida de Mayo e 9 de Julio per la folla che si accalcava fiori dCasa Rosada. Dopo mezzogiorno, la fila di persone in attesa di entrare a Casa Rosada non ha smesso di crescere e occupava già più di 20 isolati: da Mayo Avenue è arrivata fino al 9 luglio e, poi, si è ...

