Sci | parla il presidente degli impiantisti lombardi | “Coscienti dell’emergenza sanitaria | non possiamo forzare la mano”

"Non possiamo forzare la mano, siamo coscienti dell'emergenza sanitaria in corso". Massimo Fossati è il presidente di Anef lombardia, l'associazione degli esercenti funiviari, ed è a capo di 27 comprensori, che contano più di 200 impianti di risalita per quasi 700 chilometri di piste. Fossati è anche amministratore delegato di Itb, cioè il comprensorio di Valtorta-Piani di Bobbio, a cavallo tra le province di Lecco e Bergamo. Con l'abbassamento delle temperature di fine novembre, i cannoni sono entrati in azione, producendo la prima neve programmata. "Lo facciamo per farci trovare pronti", spiega, "ma siamo consapevoli che c'è una pandemia in corso". In questi giorni il mondo della politica si è interrogato sull'apertura o meno delle stazioni di sci, con le Regioni del

