Sci alpino, si è spento dopo una lunga malattia Valerio Ghirardi, storico tecnico della nazionale azzurra (Di giovedì 26 novembre 2020) Il mondo dello sci italiano perde una delle sue colonne. Questa mattina, dopo una lunga malattia, se n'è andato Valerio Ghirardi. A soli 58 anni ci ha lasciati il "Ghiro", uno degli allenatori più vincenti dell'ultimo ventennio del Circo Bianco. Lo comunica SciareMag. Quando parliamo di colonna, non lo facciamo a caso, dato che il tecnico piemontese ha letteralmente trascinato la nazionale italiana di velocità, fino a diventare il tecnico personale di Isolde Kostner sin dal suo esordio. Assieme alla gardenese ha praticamente vinto tutto, dal doppio capolavoro d'oro tra i Mondiali di Sierra Nevada '96 e Sestriere '97, alle medaglie olimpiche e le Coppe del Mondo di specialità. Da quel binomio Valerio Ghirardi ha ...

