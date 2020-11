Sci alpino, parallelo Lech 2020: Chiara Mair positiva al Covid-19, salta la gara odierna (Di giovedì 26 novembre 2020) Colpo di scena dell’ultima ora. Niente parallelo di Lech/Zuers per la sciatrice austriaca Chiara Mair, una delle slalomiste più in forma della stagione e reduce da un undicesimo e ottavo posto nei due slalom di Levi appena disputati in Finlandia. La sciatrice del Wunderteam è infatti risultata positiva all’ultimo tampone effettuato per il controllo legato al Covid-19 e dunque sarà costretta a saltare la gara odierna prevista alle 17.45 con diretta TV su Eurosport e Rai Sport. Mair è già a casa in quarantena, senza sintomi, e dovrebbe tranquillamente tornare in Coppa del Mondo per le prove di Semmering previste dopo Natale, il 28-29 dicembre. Ennesimo caso interno all’Austria… LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) Colpo di scena dell’ultima ora. Nientedi/Zuers per la sciatrice austriaca, una delle slalomiste più in forma della stagione e reduce da un undicesimo e ottavo posto nei due slalom di Levi appena disputati in Finlandia. La sciatrice del Wunderteam è infatti risultataall’ultimo tampone effettuato per il controllo legato al-19 e dunque sarà costretta are laprevista alle 17.45 con diretta TV su Eurosport e Rai Sport.è già a casa in quarantena, senza sintomi, e dovrebbe tranquillamente tornare in Coppa del Mondo per le prove di Semmering previste dopo Natale, il 28-29 dicembre. Ennesimo caso interno all’Austria… LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 ...

