Sci Alpino | Federica Brignone | “Ho dimostrato di esserci | ho messo in pista la cattiveria giusta”

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 novembre 2020) E’ stata la slovacca Petra Vlhova, per la terza volta consecutiva, a essere la primattrice sulle nevi della Coppa del Mondo di scifemminile. Vlhova si è aggiudicata, infatti, il parallelo di Lech (Austria), davanti alla strabiliante americana Paula Moltzan e alla svizzera Lara Gut-Behrami. Le azzurre hanno risposto presente: Marta Bassino ha concluso in quinta posizione, mentresi classificata in settima piazza. Una buona prova per loro, che hannosullatante determinazione. Punti importanti, soprattutto in chiave classifica generale, tenendo conto però della slovacca che nelle discipline tecniche è molto in forma. In questo contesto bello il confronto nei quarti di finale trae Vlhova con quest’ultima che l’ha spuntata per pochi ...