Sassuolo Inter, Conte non parlerà in conferenza stampa: il motivo

Antonio Conte non parlerà domani in conferenza stampa con i giornalisti alla vigilia di Sassuolo Inter: i motivi

Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo Inter, in programma sabato pomeriggio alle ore 15.00 al Mapei Stadium. La consueta conferenza stampa di Appiano Gentile non avrà luogo a causa dell'appuntamento con la concomitante assemblea dei soci, in programma proprio domani in videoconferenza.

Sassuolo-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Tutto quello che c'è da sapere su Sassuolo-Inter, partita della 9^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche Sabato 28 novembre, al Mapei Stadium, si giocherà la partita ...

