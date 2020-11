SARDEGNA: allerta meteo ROSSA da parte della Protezione Civile nazionale (Di giovedì 26 novembre 2020) allerta meteo ROSSA da Protezione Civile nazionale.Comunicato Stampa Maltempo: allerta ROSSA in SARDEGNA 26 novembre 2020 Temporali anche sulle regioni ioniche Un lungo ed intenso flusso perturbato proveniente da sud-est andrà ad interessare dalla giornata di domani, dapprima la SARDEGNA e, successivamente, le regioni meridionali che si affacciano sul Mar Ionio. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 26 novembre 2020)da.Comunicato Stampa Maltempo:in26 novembre 2020 Temporali anche sulle regioni ioniche Un lungo ed intenso flusso perturbato proveniente da sud-est andrà ad interessare dalla giornata di domani, dapprima lae, successivamente, le regioni meridionali che si affacciano sul Mar Ionio. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimentod’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni ...

