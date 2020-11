‘San Pio’, processati oggi 630 tamponi: 135 i nuovi positivi (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna nr. 630 tamponi, dei quali nr. 200 risultati positivi. Dei duecento positivi, nr. 135 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 126 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 9 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 65 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna nr. 630, dei quali nr. 200 risultati. Dei duecento, nr. 135 rappresentanocasi, relativi a nr. 126 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 9 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 65 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

paeppjojo_hub : @sku4x2_hub @s8k4ss4 Famosa e rinomata università San pio a pomigliano - PAOLOCHRISTI : 'Se Dio non ti ha abbandonato nel passato, come potrà abbandonarti per l'avvenire?' San Pio da Pietrelcina - rep_bari : Sanità, all'ospedale di San Pio in 15 anni mille interventi al fegato e 600 al pancreas. 'Fondamentale la robotica'… - Giuseppe_alari : @padrepiotv Beato l'uomo Umile come San Padre Pio identico alla Santa Vergine Maria.Faccio il paragone fra gli uman… -