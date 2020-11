Samsung Galaxy S21 più vicino che mai, ancora una certificazione (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Samsung Galaxy S21 è sempre più vicino al suo lancio. La più che probabile presentazione del mese di gennaio si fa ancora più verosimile a seguito dell’ultima certificazione del modello Plus delle future ammiraglie, appena avvenuta. Si tratta insomma di un nuovo passaggio propedeutico in vista dell’uscita del nuovo hardware. Il Samsung Galaxy S21 Plus è passato per un organismo di regolamentazione indiano come il BIS (Bureau of Indian Standards). La procedura, oltre a confermare la commercializzazione nel paese asiatico, ci fornisce evidenze anche per il resto del mondo dove i dispositivi verranno senz’altro distribuiti. Di solito proprio le certificazioni anticipano di qualche settimana le presentazioni di nuovi smartphone e il caso odierno non dovrebbe fare ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) IlS21 è sempre piùal suo lancio. La più che probabile presentazione del mese di gennaio si fapiù verosimile a seguito dell’ultimadel modello Plus delle future ammiraglie, appena avvenuta. Si tratta insomma di un nuovo passaggio propedeutico in vista dell’uscita del nuovo hardware. IlS21 Plus è passato per un organismo di regolamentazione indiano come il BIS (Bureau of Indian Standards). La procedura, oltre a confermare la commercializzazione nel paese asiatico, ci fornisce evidenze anche per il resto del mondo dove i dispositivi verranno senz’altro distribuiti. Di solito proprio le certificazioni anticipano di qualche settimana le presentazioni di nuovi smartphone e il caso odierno non dovrebbe fare ...

