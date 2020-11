Sampdoria-Genoa (coppa Italia, 26 novembre ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo derby stagionale tra Sampdoria e Genoa e stavolta c’è in palio l’accesso agli ottavi di finale, chi vince affronta la Juventus allo Stadium. Una partita di difficile lettura visto che la stracittadina, come è già successo in campionato, può azzerare i valori e il momento di forma delle due squadre con i blucerchiati reduci InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo derby stagionale trae stavolta c’è in palio l’accesso agli ottavi di finale, chi vince affronta la Juventus allo Stadium. Una partita di difficile lettura visto che la stracittadina, come è già successo in campionato, può azzerare i valori e il momento di forma delle due squadre con i blucerchiati reduci InfoBetting: Scommesse Sportive e

Th3Fou_Pronos : ???? Coupe d'Italie ? Sampdoria VS Genoa ?? Scamacca ou Shomurodov ? Like si tu soutiens - junews24com : Sampdoria Genoa LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - - ma_liguori : RT @pianetagenoa: SAMPDORIA-GENOA LIVE MATCH: Marchetti in porta, in attacco Shomurodov e Scamacca - gab72boa : RT @Rossonerosemper: Il Torino è passato agli ottavi di Coppa Italia. Il nostro cammino verso la finale vedrà quindi Torino, poi la vincen… - sportli26181512 : LIVE Alle 17 il derby della Lanterna tra Sampdoria-Genoa: LIVE Alle 17 il derby della Lanterna tra Sampdoria-Genoa… -