Sabrina Salerno ricorda Maradona: il tango sensuale ballato insieme (Di giovedì 26 novembre 2020) Anche Sabrina Salerno ha voluto rendere omaggio al più grande calciatore di tutti i tempi: Maradona. Ecco come si incontrarono Fonte foto: Instagram @SabrinaSalernofficial / FacebookLa scomparsa di Diego Armando Maradona ha sconvolto tutti. Se n’è andata un’icona del calcio, un uomo del popolo che ha segnato un’epoca. Mai nessuno è stato come lui e mai nessun’altro sarà come lui. Anche la nostra Sabrina Salerno ha voluto ricordare il più grande calciatore della storia pubblicando su Instagram un post che la ritrae ballare insieme a Diego, un sensualissimo tango, il noto ballo argentino. Inoltre, la showgirl, attraverso le stories, ha raccontato di quando lo incontrò e ci ha ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) Ancheha voluto rendere omaggio al più grande calciatore di tutti i tempi:. Ecco come si incontrarono Fonte foto: Instagram @fficial / FacebookLa scomparsa di Diego Armandoha sconvolto tutti. Se n’è andata un’icona del calcio, un uomo del popolo che ha segnato un’epoca. Mai nessuno è stato come lui e mai nessun’altro sarà come lui. Anche la nostraha volutore il più grande calciatore della storia pubblicando su Instagram un post che la ritrae ballarea Diego, un sensualissimo, il noto ballo argentino. Inoltre, la showgirl, attraverso le stories, ha raccontato di quando lo incontrò e ci ha ...

EveBazinga : Ah ma quindi quella che insegna a fare la spesa sui tacchi e a sensualizzare sul carrello non è Sabrina Salerno? Minchia ma è uguale!?????? - Marlene64203343 : @DettoFattoRai2 Ma certo, ovvio!Tutte le donne che vanno al supermercato caricandosi di buste come dei muli che ris… - Nicolet8080 : @FcknRckstar @snakebyte85 @giuliocavalli Ahhhh mi sembrava Sabrina Salerno!!! - Delmo222 : @SimoneAKirA Quando ordini Sabrina Salerno su Wish - nick_olaus : sabrina salerno totalmente fuori controllo -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Salerno «Da infarto», Sabrina Salerno pazzesca in stile Wonder Woman: «Senza parole!» UrbanPost La famiglia non è sempre un posto sicuro: la violenza invisibile sulle giovani spose

Ci sono una miriade di motivi per cui, nelle "famiglie" patriarcali, l'anima di molte giovani donne viene conciata così. Ma ancora molte donne non sono consapevoli di essere nella violenza: sentono so ...

Sabrina Salerno enigmatica, ma i fan esultano per il lato A – FOTO

Sabrina Salerno enigmatica su Instagram, ma i fan esultano per il lato A - La doppia foto fa il pieno di mi piace.

Ci sono una miriade di motivi per cui, nelle "famiglie" patriarcali, l'anima di molte giovani donne viene conciata così. Ma ancora molte donne non sono consapevoli di essere nella violenza: sentono so ...Sabrina Salerno enigmatica su Instagram, ma i fan esultano per il lato A - La doppia foto fa il pieno di mi piace.