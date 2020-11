(Di giovedì 26 novembre 2020)subentrerebbe a Walter Verini, che ha svolto la carica diper un anno e mezzo, a seguito dell’inchiesta sui presunti concorsi truccati in sanità

FirenzePost : Rossi commissario del Pd in Umbria, lo anticipa qualche giornale - rep_firenze : Rossi diventa commissario del Pd dell'Umbria [aggiornamento delle 14:14] - PerugiaToday : Partito Democratico dell'Umbria, arriva Enrico Rossi: l'ex presidente della Toscana è il nuovo commissario - rep_firenze : Rossi diventa commissario del Pd dell'Umbria [aggiornamento delle 10:48] - qn_lanazione : Enrico Rossi commissario del Pd in Umbria -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi commissario

Rossi subentrerebbe a Walter Verini, che ha svolto la carica di commissario per un anno e mezzo, a seguito dell’inchiesta sui presunti concorsi truccati in sanità ...L'ex governatore toscano incaricato dal partito di sostituire Walter Verini, indagato su presunti concorsi truccati in sanità ...