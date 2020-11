Romulus su Sky Atlantic e Now Tv | le anticipazioni delle puntate di venerdì 27 novembre

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 27 novembre 2020)ledi27su Skye Now Tv Ci avviciniamo al gran finale di, l’epico racconto dei popoli che abitavano i territori di Roma prima della fondazione della città. Settimo e ottavo episodio27su Sky(e Sky Cinema) e in streaming su Now Tv oltre che in mobilità su Sky Go. Diretti rispettivamente da Enrico Maria Artale e da Michele Alhaique, i due nuovi capitoli vedono i tre protagonisti separati: prigioniero di Spurius, Yemos (Andrea Arcangeli) sentirà per la prima volta un vero legame con la Lupa e un profondo senso di appartenenza ai Ruminales, il popologrotte; Wiros (Francesco Di Napoli) darà prova di essere un vero leader per i Ruminales e ...