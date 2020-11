Roma Metro C, gli addetti malati sono guariti. I sindacati: “Carenza di personale” (Di giovedì 26 novembre 2020) Si parla di miracolo tra i corridoi dell’Atac, la municipalizzata Romana che si occupa di trasporto pubblico, dove cinque addetti su sei della Metro C, che lunedì si erano dati malati, provvisti di certificato medico regolare, sono guariti e tornati al lavoro. Ma riavvolgiamo il nastro e torniamo alla mattina di tre giorni fa, quando l’intera linea della terza Metropolitana di Roma è rimasta chiusa per cinque ore, dall’apertura alle 10 e 30 circa per “Carenza di personale” addetto al primo turno. Chiusura che ha portato i circa 30mila fruitori dei servizio, che come ogni mattina stavano andando a lavorare, ad accalcarsi sui bus messi a disposizione da Atac per sostituire la tratta della Metro ferma ai ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 novembre 2020) Si parla di miracolo tra i corridoi dell’Atac, la municipalizzatana che si occupa di trasporto pubblico, dove cinquesu sei dellaC, che lunedì si erano dati, provvisti di certificato medico regolare,e tornati al lavoro. Ma riavvolgiamo il nastro e torniamo alla mattina di tre giorni fa, quando l’intera linea della terzapolitana diè rimasta chiusa per cinque ore, dall’apertura alle 10 e 30 circa perdiaddetto al primo turno. Chiusura che ha portato i circa 30mila fruitori dei servizio, che come ogni mattina stavano andando a lavorare, ad accalcarsi sui bus messi a disposizione da Atac per sostituire la tratta dellaferma ai ...

Si parla di miracolo tra i corridoi dell’Atac, la municipalizzata romana che si occupa di trasporto pubblico, dove cinque addetti su sei della metro C, che lunedì si erano dati malati, provvisti di ce ...

Certo, una città come Roma Capitale non può vivere senza un piano industriale dei rifiuti e senza una logistica da trasporto pubblico da paese civile europeo.

