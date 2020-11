Roma, domani nel centro commerciale Maximo aprirà anche McDonald’s (Di giovedì 26 novembre 2020) anche Mc Donald’s nel nuovo centro commerciale Maximo. Il nuovo ristorante McDonald’s di Roma, situato in Via Laurentina, 865, aprirà infatti presso il centro commerciale Maximo Shopping Center, aprirà domani venerdì 27 novembre. Nel ristorante lavoreranno 30 persone. Leggi anche: centro commerciale Maximo, stavolta c’è l’apertura ufficiale: il 27 novembre l’inaugurazione, grande attesa per Primark Mc Donald’s Maximo Il nuovo locale sarà dotato di 150 posti a sedere ed è completo di McCafé, dove gustare un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno. Nel ristorante sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 novembre 2020)Mc Donald’s nel nuovo. Il nuovo ristorantedi, situato in Via Laurentina, 865,infatti presso ilShopping Center,venerdì 27 novembre. Nel ristorante lavoreranno 30 persone. Leggi, stavolta c’è l’apertura ufficiale: il 27 novembre l’inaugurazione, grande attesa per Primark Mc Donald’sIl nuovo locale sarà dotato di 150 posti a sedere ed è completo di McCafé, dove gustare un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno. Nel ristorante sono ...

ItalianAirForce : Domani, mercoledì #25Novembre 2020, alle ore 16:00, in diretta streaming dal Palazzo dell'Aeronautica #Roma, sarà p… - robfer2010 : RT @francescatotolo: Guerriglia urbana a #Roma per lo sgombero del #CinemaPalazzo: domani nessuno chiederà di “sciogliere” i centri sociali… - CorriereCitta : Roma, domani nel centro commerciale Maximo aprirà anche McDonald’s - CorneliaHale94 : Ordine fatto domenica 22.11 Pacco spedito da Roma il 23.11 Rimasto a Bologna due giorni 26.11 arrivato a Torino ma… - aricasoni : RT @francescatotolo: Domani manifestazione delle #MascherineTricolori a #Roma in piazza Montecitorio. A #Natale sosteniamo i piccoli comme… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma domani Domenica blocco auto a Roma: chi può circolare domani 15 novembre RomaToday Domani a Cagliari arriva la nave da crociera ultratecnologica Grandiosa

Domani la nuova nave ammiraglia della flotta MSC Crociere ... comprende alcune delle più belle città d’Italia e del Mediterraneo occidentale: Genova, Roma, Palermo, Valletta e, infine, la stessa ...

Elezioni comunali a Napoli, il caso Bassolino arriva al Nazareno: «Ma il Pd ci sarà davvero?»

Il caso Bassolino-Pd, perché di questo si tratta, di un caso politico, sbarca a Roma, al Nazareno, dove tra oggi e domani il segretario Marco Sarracino - assieme alla segreteria nazionale ...

Domani la nuova nave ammiraglia della flotta MSC Crociere ... comprende alcune delle più belle città d’Italia e del Mediterraneo occidentale: Genova, Roma, Palermo, Valletta e, infine, la stessa ...Il caso Bassolino-Pd, perché di questo si tratta, di un caso politico, sbarca a Roma, al Nazareno, dove tra oggi e domani il segretario Marco Sarracino - assieme alla segreteria nazionale ...