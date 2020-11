Roma | assalto a portavalori a Valle Martella | ferita guardia giurata

(Di giovedì 26 novembre 2020), 26 nov. (Adnkronos) -a unquesta mattina verso le 10 circa davanti all'ufficio postale di via Bellini a, nel comune di Zagarolo (). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, tre persone a volto coperto, di cui due armate di pistola, dopo aver esploso vari colpi di pistola contro ilhanno ferito unaall'inguine mentre risaliva a bordo del furgone dopo aver depositato il denaro. I tre sono riusciti a prendere la valigetta con i soldi, che i vigilantes avrebbero dovuto consegnare a un altro ufficio postale, per poi scappare a bordo di una Ford Fiesta. L'autista del, che si trovava nel furgone con il quale si è subito allontanato ...

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Assalto a un portavalori questa mattina verso le 10 circa davanti all'ufficio postale di via Bellini a Valle Martella, nel comune di Zagarolo (Roma). Secondo una prima ...In branco, hanno accerchiato un chiosco-bar e dopo aver preteso dal dipendente – un cittadino del Bangladesh di 64 anni – delle bottiglie di birra “gratis” per spassarsela, ottenuto un rifiuto, lo han ...