Roma, Ama e i ‘furbetti’: dipendente scoperto a rubare carburante, scatta il licenziamento (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ stato scoperto e licenziato un dipendente Ama che aveva il ‘vizietto’ di rubare il carburante. E non sarebbe neanche la prima volta che l’azienda deve fare i conti con questo. L’uomo, che era il caposquadra, avrebbe utilizzato le tessere carburante della municipalizzata anche oltre l’orario di servizio. E non solo per i mezzi Ama. Con questo licenziamento, salgono a 23 (da gennaio ad oggi) gli operatori della municipalizzata che non fanno più parte dell’azienda. E su questo la sindaca Virginia Raggi ha dichiarato: “Un dipendente Ama è stato scoperto a rubare del carburante. E’ stato licenziato perché chi sbaglia deve pagare. Nessuna tolleranza per le mele marce”. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ statoe licenziato unAma che aveva il ‘vizietto’ diil. E non sarebbe neanche la prima volta che l’azienda deve fare i conti con questo. L’uomo, che era il caposquadra, avrebbe utilizzato le tesseredella municipalizzata anche oltre l’orario di servizio. E non solo per i mezzi Ama. Con questo, salgono a 23 (da gennaio ad oggi) gli operatori della municipalizzata che non fanno più parte dell’azienda. E su questo la sindaca Virginia Raggi ha dichiarato: “UnAma è statodel. E’ stato licenziato perché chi sbaglia deve pagare. Nessuna tolleranza per le mele marce”. su Il Corriere della Città.

ZZiliani : Per chi ama lo sport e il calcio regolare, quello che da anni non riusciamo più a vedere in Italia, ricordo come do… - CorriereCitta : Roma, Ama e i ‘furbetti’: dipendente scoperto a rubare carburante, scatta il licenziamento - SilvestriP : Via i nomi delle partorienti dalle lapidi nei cimiteri dei feti. A Roma, grazie ad una delibera del Comune e Ama, i… - jackfollasb : Chloè Barreau, la regista francese che ama Roma (soprattutto Trastevere) - okkiovigile61 : RT @romatoday: Roma, rubava benzina con le carte carburanti di Ama: licenziato dall'azienda -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ama Ama, previsti 26 nuovi centri di raccolta nei municipi: ecco le aree prescelte RomaToday Gf Vip, Selvaggia Roma ricorda l'infanzia difficile: "Io e mia madre in trappola in Tunisia"

L'ex concorrente di Temptation Island ha raccontato per la prima volta i complicati momenti vissuti quando era solo una bambina ...

GF Vip, Selvaggia Roma in lacrime dopo uno scherzo: “Una botta così”

GF Vip, Selvaggia Roma scoppia in un pianto liberatorio a causa di uno scherzo Una nuova concorrente del Grande Fratello Vip, da quando ha fatto il suo ...

L'ex concorrente di Temptation Island ha raccontato per la prima volta i complicati momenti vissuti quando era solo una bambina ...GF Vip, Selvaggia Roma scoppia in un pianto liberatorio a causa di uno scherzo Una nuova concorrente del Grande Fratello Vip, da quando ha fatto il suo ...