Roma, 2-0 al Cluj e qualificazione ai sedicesimi di finale (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella nebbia di Cluj la Roma soffre un tempo ma poi batte 2-0 i rumeni e si qualifica per i sedicesimi di finale dell'Europa League. I giallorossi si sono portati a 10 punti, a +6 sulla terza, il Cluj, che quindi anche in caso di arrivo a pari punti sarebbe dietro, in virtù degli scontri diretti a favore. Le assenze e il turnover si fanno sentire nel primo tempo, con il Cluj che ha controllato la gara rendendosi pericoloso. Nella ripresa, con l'ingresso di Veretout e Mkhitaryan la Roma cambia passo e trova le reti della vittoria. Prima Veretout su calcio di punizione, deviata da Debeljuh, porta in vantaggio i giallorossi. Lo stesso francese, più tardi, su rigore, ha chiuso il match sul 2-0. Una vittoria importante e ricca di significato per la ...

